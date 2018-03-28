Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da 194 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da 194 kaçak göçmen yakalandı

- - İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler - Kaçak göçmenlerden detay görüntüler - Üşüyen yaşlı göçmen kadın ile bir çocuğun polis aracına bindirilmesi - Kentin 3 ayrı noktasında yakalanan İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilecekERZURUM (AA) - Erzurum 'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen ve aralarında yaşlı kadın ile çocukların da bulunduğu 194 kaçak göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum - Ağrı karayolu, Kuzey Çevre Yolu Nenehatun mevkisi ile şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine söz konusu bölgelere gitti.Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda, kaçak olarak yurda giren İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 194 kaçak göçmeni yakaladı.Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerine başlandı.İran'dan yasa dışı yollarla yurda getirilerek İstanbul'a götürülmek istendikleri belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Yaşlı Kadın Kaçak Göçmen Otobüs Terminali Şehirlerarası Otobüs Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı