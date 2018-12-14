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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzurum'da '1001 Hatim' geleneği başladı Haberi

Erzurum'da '1001 Hatim' geleneği başladı Haberi

Karlı dağlarda atlı ekibin görüntüsü

Sabah Namazı İslam Allah 

-Programdan detay görüntüler
-Dualar edilmesi ve Vali Memiş'in konuşması
-Türbe ziyareti

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve İslam alimi Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 Hatim okunmasına başlandı. Vali Okay Memiş, "Pir Ali Baba'nın 500 yıl önce başlattığı Erzurum'daki bu güzel geleneğin bu bayraklar dalgalandığı ve ezanlar okunduğu sürece bu mübarek topraklar üzerinde her yıl devam edeceği inancındayım" dedi.
Kentteki gelenek çerçevesinde camilerde hatim okunmasına başlanması dolayısıyla Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.
Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Sula, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
Programda at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur-an'ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı. Vali Memiş, programda yaptığı konuşmada, Kur-an'ı Kerim'in dertlere karşı koruyan şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, yaklaşık 5 asırdır devam eden geleneğin sürdürülmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Geleneğin bugün tekrarlandığını belirten Memiş, "Pir Ali Baba'nın 500 yıl önce başlattığı Erzurum'daki bu güzel geleneğin bu bayraklar dalgalandığı ve ezanlar okunduğu sürece bu mübarek topraklar üzerinde her yıl devam edeceği inancındayım. Erzurumlular var oldukça bu güzellikler de bu topraklar üzerinden devam edecektir. İnşallah bizlerin torunları da bu geleneği devam ettirecekler. Bu dağlarda bu ovalarda Allah'ın Kur'an'ı her zaman okunacak ve gönülleri şad edecektir" diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de '1001 Hatim'de Ku'an'ı Kerim'i okumanın çok faziletli olduğuna inandığını ifade etti.
Konuşmaların ardından hafızlar Kur'an-ı Kerim tilavet ederken Erzurum İl Müftüsü Sula da dua okudu. Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan '1001 Hatim' kapsamında Kur'an-ı Kerim okunması, 19 Ocak'ta sona erecek.
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