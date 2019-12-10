Erzurum buz tuttu...Soğuk hava ve yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Haberi

-Araç trafiği ve sisten detay

-Kırağı tutan ağaçlar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü. Ayaz nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü. Ağaçlar, otlar adeta kartpostallık görüntü oluştururdu.



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