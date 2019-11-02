Erzurum beyaza büründü İzle

-araçlarını temizleyenler



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı. Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şeklinde etkili oldu. Hafta sonuna kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf ettiler. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken, yağışlı havanın etkili olmayı sürdüreceği belirtildi. (CD-AT)



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