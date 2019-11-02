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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

kar yağışı detaylar

Yağışlı Hava Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-araçlarını temizleyenler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı. Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şeklinde etkili oldu. Hafta sonuna kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf ettiler. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken, yağışlı havanın etkili olmayı sürdüreceği belirtildi. (CD-AT)
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