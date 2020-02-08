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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapandı Video

Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapandı Video

Trafik ekiplerinin yolları kapatması

Şiddetli Fırtına Gesi 

-Polislerin vatandaşları bilgilendirmesi
-Sürücüler ile röportaj
-Oluşan uzun araç kuyruğu

( ERZURUM )- Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ERZURUM

- Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı. Saatlerdir ulaşıma kapalı olan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle trafik ekipleri, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum’un Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor. Öte yandan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. (ST-)
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