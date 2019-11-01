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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’a yapılan viyadüğün ismi “ Barış Pınarı Viyadüğü” oldu

Erzurum’a yapılan viyadüğün ismi “ Barış Pınarı Viyadüğü” oldu

- Viyadükten drone görüntüleri

( ERZURUM ) ERZURUM

Sosyal Medya Uzunlu 


- Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayacak olan viyadüğün ismi “ Barış Pınarı Viyadüğü” oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından “ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen bölgede TCDD Genel Müdürlüğü ile kurum arasında imzalanan protokol kapsamında 50. Yıl Caddesi üzerine yapılan viyadük ismini Barış Pınarı Harekatından aldı. 7 Kasım’da açılması planlanan viyadüğün açılışını ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yapacak. 50. Yıl Caddesinden başlayıp Şükrüpaşa Nurettin Topçu Bilgi Evi’nin önünden geçecek olan viyadüğün sürücülere iyi bir alternatif olması amaçlanıyor. 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde ki yapılan yeni yolla TCDD tren hatlarının geçeceği güzergâhta 50. Yıl caddesi üzerinden Şükrüpaşa Mahallesine bağlandı. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya üzerinden viyadüğün ismi hakkında fikirleri vatandaşlara sormuştu. Erzurumlu vatandaşların bir çoğunun Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı bu ismi almasını istemesi üzerine Başkan Sekmen viyadüğün isminin “ Barış Pınarı Viyadüğü” olmasına karar verdi.
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