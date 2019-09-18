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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'a Eylül ayından dolu sürprizi İzle

Erzurum'a Eylül ayından dolu sürprizi İzle

- Dolu yağışından detaylar

Akalan Dolu Yağışı Uttu Yağan 

-- Araç içerisinden detay

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı. Eylül ayında yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu.
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