Erzincanlılar Maltepe’de buluştu

Maltepe'de Erzincan Tanıtım Günleri'ne ziyaretçi akını



- Maltepe’de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri’ni henüz ikinci gün tamamlanmadan 42 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti. Hafta sonu ile rekor sayıda ziyaretçinin beklendiği etkinlikte vatandaşlar, kurulan onlarca stantta Erzincan’dan getirilen yöresel organik ürünleri bulabiliyor. Erzincan Valiliği himayesinde İstanbul Maltepe’deki fuar alanın gerçekleşen Erzincan Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor. 11 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacak olan etkinliğe rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor. Fuar alanına kurulan 50’den fazla stantta Erzincan’dan gelen organik yöresel ürünler İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Alanda kurulan iki dev çadırın biri kültür çadırı, diğeri ise yöresel ürünler çadırı olarak kullanılıyor. Kültür çadırında valilik, belediyeler ve kurumların kurdukları stantlarda Erzincan kültürü tanıtılırken, yöresel ürünler çadırında Erzincan’a özgü tulum peyniri, bal, kayısı çekirdeği, fıçı peynir, hünnap, saruç gibi birçok organik yöresel ürünler İstanbulluların beğenisine sunuluyor. Bir yandan da konser alanında Erzincanlı sanatçılar sahne alarak ziyaretçileri yöreye ait türkülerle coşturuyor. Erzincan Tanıtım Günleri’nde koordinatörlük görevi yapan Erzincanlı Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Sekreteri Cebrail Uludağ, “İkinci gün itibarı ile şu ana kadar yaklaşık 42 bin kişi geldi. 200 bini geçmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, İstanbul’daki bütün can Erzincanlıları bu hafta sonu Maltepe’deki Erzincan Tanıtım Günleri’ne bekliyoruz. Ayrıca İstanbul’daki tüm vatandaşlarımızı da bu etkinliğe davet ediyorum. Burada 58 tane stant var. 58 standın 42 tanesinde Valilik kanalıyla Erzincan’dan TIR’larla getirilen Erzincan yöresel ürünleri satılıyor. Geri kalan 16 stant da İstanbul’da yaşayan Erzincanlı hemşerilerimizin, yine Erzincan ürünlerini pazarladıkları esnaflarımızın ürünleri satılıyor. Bütün bu ürünler yöresel, organik olarak üretilmiştir. Bu etkinliği Erzincan Valiliği ile beraber yapmaktayız. Valiliğimizin bu konuda çok büyük destekleri oldu. Bütün Erzincanlı hemşerilerimizin ve İstanbulluların katılımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Erzincan Tanıtım Günleri’ne gelerek alışveriş yapan Sevim Çelebioğlu, “Çok keyifli buldum. İlginç ürünler de gördüm, hoşuma gitti. Çoğunu da tatmak istedim. Mesela hünnabın market çeşidini biliyorduk ama doğalını gördüm, hemen almak istedim. Sarucu bildiğim için özellikle onu araştırdım biraz. Pazarlık yaparak ucuzunu aldım. Leblebi sevdiğim için aldım. Yeğenlerime yumuşak ürünler aldım. Elimdeki bez torba, Erzincan’da kanserli ihtiyaç sahibi bir bayanın yaptığı bir ürünmüş. Çok beğenerek aldım. Belediyenin organizasyonuyla yaptırılıyormuş, çok hoşuma gitti. Katkısız karadut suyu aldık. Poşetlerimiz dolu” dedi.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinden gelen ve organik balına çok güvendiğini ifade eden Hasan Şimşek isimli esnaf ise, “Erzincan’ın her şeyi meşhur. Erzincan’ın çok güzel tulum peyniri var, balları var, çok güzel yöresel lezzetleri var. Erzincan dedin mi 24 ayar. Erzincan gibi bir yer, bulunacak bir memleket değil. Erzincan’ın en güzel başbakanları var, en güzel cumhurbaşkanı vekilleri var, en güzel insanları, en güzel misafirperverliği var. Erzincan’ın insanı her işe yarar. Bu kadar güzel şeyler buraya Erzincan’dan getirilmiş. İnsanlara bir şeyler vermek için getirmiş bunları. Bizim Erzincan, başka bir Erzincan’dır. Ben Otlukbeli’ndenim ama Erzincan dedin mi hepsi birdir ve kesinlikle bir ayrım yok. Erzincan dedin mi toplumdur” şeklinde konuştu.

Öte yandan stantları gezen vatandaşlar doğal ürünlerin tadına bakıp satın alırken, esnaflar ise Erzincan’dan getirdikleri doğal ürünleri anlattı.



