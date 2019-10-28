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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincanlı öğrenciler Cumhuriyet koşusunda ter döktü

Erzincanlı öğrenciler Cumhuriyet koşusunda ter döktü

- Koşunun başlaması

Genç Kız Genç Kızlar Küçük Kız İletişim Öğrenciler 

-- Koşudan detaylar
-- Sporcuların bitiş çizgisine uluşması
-- Genel detaylar
-- Madalyaların verilmesi
-- Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile röportaj

- ERZİNCAN

- Erzincan’da Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet koşusunda onlarca öğrenci dereceye girebilmek kıyasıya yarıştı. Koşu sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Erzincan’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet koşusu bu yıl da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Belediyesi koordinesinde yapıldı. Koşuya faklı yaş guruplarından oluşan 150 öğrenci katıldı.
Erzincan Belediyesi önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar, büyük kızlar, büyük erkekler ve özel sporcular kategorilerinde yarışan öğrenciler birinci olabilmek için bin 500 metrelik parkuru kıyasıya kat ettiler. Erzincan Belediyesi önünde Belediye Başkanı Bekir Aksun’un startı ile başlayan koşu saat kulesi önünde sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Yarışmada dereceye giren sporcular Küçük kızlar kategorisinde Berfin Kara birinci, Hatice Yaren Varol ikinci, Yaren Koç ise üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde Buğra Keleş birinci, Hamza Koç ikinci, Muhammed Demir üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde Zehra Keleş birinci, Fatma Aleyna Yetiş ikinci, Beyzanur Yılmaz üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Doğukan Ömür Altındaş birinci, Abidin Şimşek ikinci, Mertcan Yıldırım ise üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Yağmur Yıldız birinci, Şeydanur Özdemir ikinci, Melda Doğan ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde Enes Keleş birinci, Muhammed Talha Savaş ikinci, Vedat Akan üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde Abdullah Özdemir birinci, Şakir Yeşil ikinci, Remzi Akgül ise üçüncü oldu. Büyük Bayanlar kategorisinde Berivan Ataş birinci, Tuana Çelik ikinci oldu. Özel sporcular kategorisinde ise yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri programa katılan protokol mensupları tarafından takdim edildi. Ödül törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin, sporcular ve antrenörleri katıldı.

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