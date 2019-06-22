Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

Erzincan semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

- Paraşütlerden ve yarışmadan detay, genel görüntüler

Yarış Yurt Dışı Gökyüzü Deniz Seviyesi Paraşütçü 

-- Erzincan'da semalarında paraşütçüler
-- Röportajlar
-- Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN )- Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu ERZİNCAN

- Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Erzincan'da düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 24 sporcu hedefi tutturmak için mücadele etti. THK tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Açık Hedef Şampiyonası 2'nci ayak yarışları merkeze bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin değişik coğrafyasından 5'i kadın 24 sporcu katıldı.
Sporcular, yamaç paraşütleri ile deniz seviyesinden bin 568 metre yükseklikteki tepeden atladı. 350 metreden yükseklikten kendilerini boşluğa bırakan yarışmacılar 10 dakika havada süzüldükten sonra yerde belirlenen yaklaşık 2 santimlik alana ayaklarını değdirmeye çalıştı. Toplamda 6 kez atlayış yapan sporcular en fazla puanı almak için birbirleriyle mücadele etti. Müsabaka gün boyunca devam ederken, hedefe en yakın noktaya iniş yapmaya çalışan sporcular, derece yapmak için iddialı olduklarını söylediler. THK Erzincan Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla 4 etapta yapılan yarışmaların ikincisini Erzincan'da düzenlediklerini belirterek, "Güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz, yurdun dört bir yanından sporcularımız derece yapabilmek için mücadele ediyor" dedi.
Yarışmada gökyüzünde süzülen yamaç paraşütleri Erzincan semalarını renklendirdi. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı