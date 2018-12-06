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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan Emniyet müdüründen, ele geçirilen 1 ton 271 kg eroin maddesine yönelik açıklama

Erzincan Emniyet müdüründen, ele geçirilen 1 ton 271 kg eroin maddesine yönelik açıklama

-Eroin maddelerinden görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Eroin 

--Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'un açıklamaları

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’da önceki gün ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Türkiye tarihinde bir seferde en büyük uyuşturucu maddesini ele geçirdiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Önceki gün bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurarak arama yapmış ve 1 Ton 271 kg eroin maddesi ele geçirmişti. Konu ile ilgili konuşan Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy açıklamasında; “Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü olarak 5 Aralık 2018 tarihinde Türkiye’nin bir seferde en büyük eroin miktarını yakaladık. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Erzincan bildiğiniz gibi doğuyu batıya bağlayan iller arasında bulunuyor. Dolayısıyla uyuşturucu madde güzergâhı üzerinde bulunuyor. Biz de buna tedbir olarak Erzurum Erzincan yolu üzerinde 24 saat uygulamalar yapıyoruz. Bir durumdan şüphelendiğimiz tırı durdurduğumuzda köpeğimizin tepki vermesi ile baktığımızda, iç yağlara sarılmış, kuyruk yağlarına sarılmış ve dondurulmuş vaziyette, toplam bin 271 kilo eroin maddesini ele geçirdik. Bu maddenin piyasaya sürüldüğünde topluma ne kadar zarar vereceğini düşündüğümüzde, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Ayrıca biliyoruz ki uyuşturucudan elde edilen paralar teröre finanse ediliyor. Bunu önlediğimiz için çok mutluyuz. Bu gururu bize yaşatan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Köpeğimiz de sağ olsun o da burnu ile bize yardımcı oldu, ona da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
(AK-AA)
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