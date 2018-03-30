Erzincan’dan Doğu Guta’ya 80 bin TL değerinde yardım malzemesi gönderildi Haberi

-İHH Erzincan Şube Başkanı İhsan Alparslan'ın açıklaması

-Yapılan dualarından görüntüler

-Yardım TIR'ının yola çıkması görüntüsü



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesine İHH İnsani Yardım Vakfı’nın destekleri sürüyor. İHH Erzincan şubesi, bölgede zor koşullar altında yaşayan sivillere 80 Bin TL değerinde yardım malzemesi gönderdi. Erzincan İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde zulüm altındaki insanlara yardım amacıyla bir TIR dolusu malzeme gönderdi. İHH İnsani Yardım Vakfı bölgeye 900 çift ayakkabı, 15 koli muhtelif giyim, 40 koli 750 adet muhtelif gıda, 11 ton un, 3 ton fasulye, 4 ton bulgur ve 350 kilogram nohut olmak üzere yaklaşık 80 bin TL değerinde yardım malzemesini dualarla Doğu Guta’ya uğurladı. Erzincan Camii Kebir’de kılınan Cuma namazının ardından İHH Erzincan Şube Başkanı İhsan Alparslan açıklamalarda bulunarak, “Gün kardeşlerimize sahip çıkma günüdür” dedi.

İHH Erzincan Şube Başkanı İhsan Alparslan açıklamasında; “Türkiye halkı Suriye halkının yanındadır. Masum Suriye halkının zalim esad rejimine karşı Mart 2011’de başlattığı kıyım sekizinci yılına girmiş durumda. Bu kıyım sürecinde esad rejimi şebbihaları ile destekçisi şiaperest İran ve yardakçısı Hizbullah ile emperyalist Rusya’nın insanlık dışı saldırıları ve güya Suriye halkının yanında olduğunu iddia eden ABD ve Avrupa’nın ihanetleri ile işkencelere, tecavüzlere, katliamlara maruz kalan mazlum Suriye halkı şimdiye değin içlerinde binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu yüz binlerce kayıp vermiştir. Son dört ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden, yaralılar da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı ölüyor ya da ölmek üzere. 2013 yılında esad rejimi bu bölgede ayrım gözetmeksizin kimyasal sarin gazı saldırılarında bulunmuş ve çocuklar dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Uluslar arası camia bu katliamlara sessiz kalmıştı. Binlerce yaralının bulunduğu bölgede 2013 yılından itibaren kuşatmadan ve tıbbi yetersizlikten dolayı 300’den fazla kişinin ölüm döşeğinde olduğu aktarılmaktadır. Çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden dolayı öldüğü ve ölmek üzere olduğu kaydediliyor. Doğu Guta’da insanlar ya ölüme sürükleniyor ya da tehcire mahkûm ediliyor. Doğu Guta’dan tahliye edilen aileleri İHH olarak karşılıyoruz ve insani yardım malzemesi ulaştırıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı sekiz yıldır Suriye halkına sahip çıkan necip milletimizin yine mazlum ve mağdur kardeşlerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bölgede acil olarak gıda, çadır, battaniye ve sünger yatak ihtiyacı bulunmaktadır. Gün bu gündür. Gün ya ölüm ya tehcir kıskacında sıkışmış Doğu Guta’lı kardeşlerimize sahip çıkma günüdür. Şu anda Erzincan İHH olarak göndereceğimiz TIR ile beraber 49. TIR Suriye savaşının başlamasından bu tarafa Suriye’de ki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere buradan uğurluyoruz. Bu TIR’da 900 çift ayakkabı, 15 koli muhtelif giyim, 40 koli 750 adet muhtelif gıda, 11 ton un, 3 ton fasulye, 4 ton bulgur, 350 kilogram da nohut olmak üzere yaklaşık 80 bin TL” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından yardım TIR’ı dualar eşliğinde Doğu Guta’ya uğurlandı.

