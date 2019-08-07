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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan'daki uyuşturucu operasyonları

Erzincan'daki uyuşturucu operasyonları

- - Tutuklanan şüphelinin adliyeden cezaevine götürülmesi - Kentteki operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekiplerince, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulamada İran plakalı tırın dorsesinde bugün ele geçirilen 36 kilo 884 gram eroinle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü J.A.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen İran uyruklu J.A.B, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.Öte yandan, dün aynı uygulama noktasında durdurulan Almanya plakalı otomobilde bulunan 42 kilo 500 gram eroinle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli T.N. de tutuklandı.

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