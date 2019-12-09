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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

Kaza mahallinden görüntüler

Trafik Kazası Gözyaşı Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otobüs sahibi ve detaylar
-Yaralılar, ambulans
-Detay ve genel görüntüler
-Otobüs sahibinin ağlaması

( ERZİNCAN )- Otobüsün sahibi aracın başında ağlayarak “Gitti ekmek teknem” diyerek uzun süre ağladı ERZİNCAN

- Erzincan’da otomobile çarpan yolcu otobüsü şarampole uçtu. 20 kişinin yaralandığı trafik kazasında otobüs sahiplerinden bir kişi yaralanmasına rağmen olay yerinden ayrılmayarak aracının başına çömelip “Gitti ekmek teknem” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü ilçesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Evci Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Hemen arkasında seyir halindeki Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü de otomobile çarparak şarampole uçtu. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. “Otobüsü için ağladı” Öte yandan kaza mahallinde ilginç bir görüntü yaşandı. Kaza yapan otobüsün yanında ayrılmayıp ağlayan bir kişi dikkat çekti. Otobüsün sahiplerinden olduğu öğrenilen şahıs, yaralanmasına rağmen sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. “Otobüsümü bırakmam” diyerek aracın yanına çöken şahıs, “Gitti ekmek teknem” dedi.
Jandarmanın uzun ısrarına rağmen hiçbir şekilde otobüsün yanından ayrılmamakta direnen şahıs, “Gitti ekmem teknem” diye diye gözyaşlarına boğuldu.
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