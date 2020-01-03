Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

fotoğraflar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Güvenlik Güçleri Bild Yolcu Otobüsü 


- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı