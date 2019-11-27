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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Kaza yapan otobüsten görüntüler

Tahkikat Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Direksiyon Trol 

-Hastaneden detay görüntü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs yolcularından 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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