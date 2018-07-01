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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzincan'da YKS'ye geç kalan öğrenciler sınava alınmadı İzle

Erzincan'da YKS'ye geç kalan öğrenciler sınava alınmadı İzle

-Sınav yapılan okuldan görüntü

Polis Kol Saati Giriş Belgesi Gesi Öğrenciler 

--Sınav merkezine giren öğrencilerden görüntü
--Velilerden görüntü
--Yetkililerin sınav merkezi kapısını kitlemesi
--Giriş belgesini unutan gencin ağlayarak sınav merkezine gelmesi
--Sınava geç kalan öğrencinin koşarak sınav merkezine gelişi
--Sınava geç kalan öğrencinin kilitli kapıda yetkililere sesini duyurma çabası
--Velilerin Kur'an-ı Kerim okuması

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan'da bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara geldi. Geç kalan öğrenciler ise sınava alınmadı. Sınava girecek adaylar polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu'na gelen öğrencilerden biri, polisler sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada sınav giriş belgesinin olmadığı uyarısı üzerine dışarı çıktı. Sınav giriş belgesini alıp tekrar sınav salonuna gelen genç saatin 10.00 olması nedeniyle sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi. Bir başka genç ise geç kalınca sınav giriş kapının önünde yetkililerin kapıyı açmasını bekledi fakat çabalarından sonuç alamadı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. (FG-AA-Y)
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