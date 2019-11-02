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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Video

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Video

Sakaltutan Geçidine çıkıştan detay

Karayolları Akalan Kar Yağışı Irak 

-Yolda kalan tır
-Tırdan genel detaylar
-Tır sürücüsü ile röportaj
-Genel görüntüler
-Karayolları ekiplerinin çalışmaları
-Karayolları ekiplerinin sürücülere yardımı

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.
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