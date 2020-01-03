Erzincan'da ulaşıma kar engeli

-Kar, tipi, polis ekipleri

-Araçlarına zincir takanlar, röportajlar



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas karayolunda zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar Sakaltutan Geçidinde zor anlar yaşadılar. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40’ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidinde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.



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