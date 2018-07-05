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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza yerinden vatandaşın cep telefonu görüntüsü

Jandarma Trafik Kazası Cep Telefonu 

-Hastaneden ve yaralıları taşıyan ambulanslardan görüntüler
-Hastaneye kaldırılan yararlıların görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan-Sivas karayolu, Refahiye Kova Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Erzincan Sivas karayolu, Refahiye Kova Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Erzincan’dan Sivas istikametine giden 06 BBH 299 plakalı Birol Yüksel yönetimindeki araç, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü yakınlarında aynı istikamette dönüş yapmak isteyen İhsan Saray yönetimindeki 09 ACK 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü İhsan Saray ile Sema Saray, Behiç Aydoğdu, Gülten Aydoğdu ve Baysel Yüksel yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile 09 ACK 24 plakalı İhsan Saray yönetiminde ki araç savrularak şarampole devrildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar tedavi altına alınmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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