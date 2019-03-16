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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı Video

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı Video

- Erzincan 'da trafik kazası - 5 yaralı - Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi - Yaralıların acil servise alınması ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.Resul Aktaş yönetimindeki 01 BHG 61 plakalı otomobil, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü Resul Aktaş (32) ile araçta bulunan Vefa (36) ve Sehernaz Aktaş (57), Fatma (54) ve Vefa Taylan (28) yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 5 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.Araçta bulunanların, hasta ziyareti için Ağrı'dan Bursa'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Acil Servis Hastane Trafik Kazası Bild Hasta Ziyareti 

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