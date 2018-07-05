Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı (2)

- Erzincan 'da trafik kazası - 5 yaralı - Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Erzincan 'da trafik kazası: 5 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Birol Yüksel'in (56) kullandığı 06 BBH 299 plakalı otomobil Erzincan - Sivas karayolu Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü yakınlarında aynı istikamette seyrederken dönüş yapmak isteyen İhsan Saray (59) yönetimindeki 09 ACK 24 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücü İhsan Saray ile Sema Saray (53), Behiç Aydoğdu (62), Gülten Aydoğdu (58) ve Baysel Yüksel (53) yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Sema Saray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.