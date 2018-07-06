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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan aracın yoldan çekilerek yolun trafiğe açılması görüntüleri

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı 729. sokakta iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza bu gün 18.00 sıralarında meydana geldi. 24 DK 703 plakalı araç ile 24 BD 889 plakalı araç Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı 729. sokakta çarpıştı çarpışmanın etkisi ile bir araç evin bodrum kapısına kadar sürüklendi. Sürüklenen araçta bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından aracı yoldan kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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