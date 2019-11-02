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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi Haberi

Erzincan’da tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi Haberi

- Jandarma operasyon görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Gesi Gübre Cep Telefonu Terör Örgütü Trol 


- Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemah İlçesi, Dereköy Köyü, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 12 ayrı noktada 3 sığınak/mağara ile 5 barınak kontrol edildi. Bu alanlarda yapılan aramada ise 3 adet jenaratör (2 adeti parçalanmış vaziyette), 2 adet 72 volt akü, 7 adet 12 kilogramlık boş tüp, 1 adet 2 kilogramlık boş tüp, 44 adet büyük boy pil, 10 adet cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 adet şemsiye, 5 adet not defteri, 8 çift mekap ayakkabı, 20 adet soba borusu, 4 adet Mont, 3 adet pantolon, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 adet el feneri, 1 adet tavla, 5 adet çaydanlık, 1 adet tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Düzenlenen operasyon ile ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konularak, ele geçirilen diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. (SK-AA)
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