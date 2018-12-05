Erzincan'da soğuk kış günlerinde sobada patates keyfi

-Sobaya odun atılması

-Yanan sobadan görüntü

-Kesilen patateslerin tepsiye düzülerek hazırlanması

-Hazırlanan patateslerin sobaya konulması

-Pişen patates tepsilerinden görüntü

-Pişen patates tepsisi üzerine kaşar peyniri konulması

-Kaşar peynirinin patates üzerinde erimesi

-Soba başında ısınan vatandaş görüntüsü

-Pişen patateslerin sunuma hazırlanması

-Patatesin müşteriye sunulması

-Çay ocağında çay eşliğinde sohbet eden vatandaşlar

-Vatandaşların patates yemesi

-Patates yiyen vatandaşlar ile röportaj

-İşletme sahibi ile röportaj

-Çay ocağından görüntü



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da eskiden oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugün yerini doğalgaza ve çeşitli ısınma araçlarına bırakmış durumda. Ancak bazı ev ve iş yerlerinde halen sobalar ısınma aracı olarak kullanılıyor. Sobalar ısınma aracının yanı sıra günümüzde bir çok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "Sobada Patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor ve sohbetlerin de tadı-tuzu olmaya devam ediyor. Şehirde yaşayanlar sobada pişirilen eski bir mutfak kültürü olan “sobada patates”in tadını çıkarıyor. Erzincan'da kışın en çok tüketilen besinlerden patates, eksi dereceye varan soğuk gecelerde yakılan sobaların fırınında pişirilerek eşsiz bir lezzete dönüşüyor.Erzincan, kış aylarında patatesin en çok tüketildiği şehirlerden biri. Hal böyleyken Erzincan'da çay ocaklarında biraraya gelen vatandaşlar, besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemiyor. Uzun kış gecelerinde vatandaşlar bir araya gelip, sobada pişen patatesi yiyerek sıcak sohbet ediyor. Sobada patates keyfi işe şu evreden geçiyor; Önce patateslerin kabuğu yıkanıyor, daha sonra dilimlenerek tuzlanıp üzerine özel karışım baharatlar serpilip meşe odunuyla ısınan sobanın fırınına atılarak pişmesi bekleniyor. Pişen patates fırından çıkarılıp üzerine kaşar peyniri dizilerek tekrar soba fırınına veriliyor. Üzerinde eriyen kaşar peyniri ile sobadan çıkarılan patates eşsiz bir lezzete dönüşürken pişen patatesleri kimi kabuğunu soyup, kimi ise kabuklarına dahi dokunmadan üzerine biraz da tuz veya ketçap ilave ederek, afiyetle yiyor. Yıllardır kış mevsiminde sobada patates pişiren Alparslan Kızgın müşterilerin istekleri doğrultusunda fırında patates pişiriyor. Kimi müşterilerin sade kimilerinin ise kaşarlı sevdiği patatesi pişiren Kızgın sobada patates keyfinin Erzincan'da bir gelenek haline geldiğini söylüyor. Kışın arkadaşlarıyla birlikte sıcak bir ortamda sobada patates yemenin bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar ise artık eskisi gibi soba bulunmayan evlerinde hasret kaldıkları sobada patates yeme keyfini çay ocaklarında devam ettirebilmenin kendilerini mutlu ettiğini söylüyorlar.

