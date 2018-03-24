Erzincan'da şiddetli rüzgar ve fırtına

- Fırtına nedeniyle karayoluna devrilen ağaç - Belediye ekiplerin devrilen ağacı karayolundan kaldırması - Fırtına nedeniyle zarar gören duraklardan görüntü - Çöp bidonlarının yola savrulması - Kentte ağaçlar devrildi, otobüs durakları hasara uğradı ve hatlarının zarar görmesi sebebiyle elektrik kesintisi yaşandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına yüzünden ağaçlar devrildi, otobüs durakları hasar gördü ve hatlarının zarar görmesi sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı.Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 65 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esti.Fırtına nedeniyle Talip Kaban Bulvarı ile Halit Paşa Caddesi'nde ağaçlar devrilmesi nedeniyle bulvar ve cadde trafiğe kapandı.Devrilen ağaçların belediye ekiplerince kaldırılmasının ardından söz konusu bulvar ve cadde yeniden ulaşıma trafiğe açıldı.Kızılay Mahallesi'nde ise fırtına nedeniyle elektrik hatlarındaki tellerin kopması sonucu bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.Fırtına yüzünden bazı otobüs duraklarının camları kırıldığı ilde yol kenarındaki çöp bidonları da yol ortasına savruldu. Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce bu akşamdan itibaren de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapıldığı bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşama kadar güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (75 - 90km/s) şeklinde esmesi beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.