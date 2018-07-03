- Erzincan’da seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
-Düşen ağaçtan görüntüler
--Üzerine ağaç düşen araçtan görüntüler
( ERZİNCAN ) ERZİNCAN
- Erzincan’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta büyük hasar oluşurken, otomobil içindeki sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Erzincan’da Tekin Civaş Bulvarında seyreden otomobilin üzerine ağaç devrildi. Erzincan’da Tekin Civaş Bulvarı üzerinde seyreden Uğur Özbek yönetimindeki EP-724 DC plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi ile araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri kazanın ardından yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından devrilen ağaç kesilerek yol temizlendi ve tekrar trafiğe açıldı. (AK-AT)