Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Erzincan’da seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

- Erzincan’da seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

-Düşen ağaçtan görüntüler

--Üzerine ağaç düşen araçtan görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta büyük hasar oluşurken, otomobil içindeki sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Erzincan’da Tekin Civaş Bulvarında seyreden otomobilin üzerine ağaç devrildi. Erzincan’da Tekin Civaş Bulvarı üzerinde seyreden Uğur Özbek yönetimindeki EP-724 DC plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi ile araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri kazanın ardından yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından devrilen ağaç kesilerek yol temizlendi ve tekrar trafiğe açıldı. (AK-AT)
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı