Erzincan’da şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-Dua edilmesi

-Valinin konuşması

-Kabir ziyareti ve karanfil bırakılması



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine kırmız karanfil bırakıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesiyle devam eden programda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Şehitliği defterini yazıp imzaladı. Vali Arslantaş, konuşmasında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna, gözünü kırpmadan can veren, siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Bundan üç yıl önce bir kez daha vatan ve bayrak aşkımız, hürriyet ve demokrasi sevdamız, bu sevdaya sadakatimiz sınanmış ve bu sınavdan da her zaman olduğu gibi ve bundan sonra da böyle olacağı gibi yine alnımızın akıyla vatanımızı, bayrağımızı ve devletimizi ilelebet koruyacağımızı tüm dünyaya göstererek çıktık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde tanklara, uçaklara ve üzerine âdete yağmur gibi yağan kurşunlara ve bombalara karşı göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Aziz milletimiz o gece de, tıpkı bir asır önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi kadınıyla - erkeğiyle, yaşlısıyla - genciyle tüm fertleriyle yekvücut olmuş, bu hain işgal girişimine karşı ülkemizin her köşesinde verilen direnişe büyük bir kahramanlık ve cesaret örneğiyle sahip çıkmıştır. Ülkemizin bekasına, milletimizin birliğine ve beraberliğine, huzuruna ve geleceğine göz diken tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada asla taviz verilmeyecek ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanı, bayrağı, demokrasisi ve tüm kutsal değerleri uğruna mücadele edip şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından şehit kabristanları ziyaret edilerek kırmızı karanfil bırakıldı. Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Baro Başkanı Adem Aktürk, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.