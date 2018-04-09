Erzincan’da şehit düşen askerin naaşı Erzurum’a getirildi

-Erzurum Adli Tıp Kurumu

-Şehidin naaşının Adli Tıp Kurumuna getirilmesi

-Detaylar

-Şehidin fotoğrafı



( ERZURUM -HD) ERZURUM



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş’in naaşı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

8 Mart Pazar günü Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde tespit edilen patlayıcı maddelerin bugün Saat 09.15 sıralarında imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit oldu. Olayda 1 askerde yaralandı. Patlayıcıların Kemaliye ilçesinde bulunan Taş Yolunun yapımı esnasında bir dehliz içerisinde unutulan ve 1999 yılında üretilen dinamit olduğu, olayın terörle ilgisi olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş’in naaşı otopsi için askeri helikopterle Erzincan’dan Erzurum’a getirildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş’in naaşı askeri havalimanında düzenlenecek tören sonrası memleketi Niğde’ye gönderilecek. “Piknikteyken göreve çağrıldı” Geçtiğimiz yıl Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda bomba imha uzmanı olarak göreve başlayan Uzman Çavuş Serdar Güneş'in eşi Sevilay ve 9 yaşındaki kızları ile dün pikniğe gittikleri, gelen telefon üzerine göreve çağırıldığı öğrenildi. Eşi Sevilay Güneş ile en son dün akşam saatlerinde telefonla görüştüğü öğrenilen şehidin uzman çavuşun işinin uzun süreceğini, geç geleceğini ifade ettiği kaydedildi.

