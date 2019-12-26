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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da rüzgar çatıları uçurdu

Erzincan’da rüzgar çatıları uçurdu

- Büyük Gelengeç Köyünde rüzgarın verdiği zarar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Jandarma Trol 


- Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde saatte hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar evlerin çatılarını uçurdu. Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç ve Küçük Gelengeç köylerinde kuvvetli rüzgar, 7 ev, 9 ağıl ve 3 deponun çatısını uçurdu. Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile jandarma, rüzgarın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde can kaybının olmadığı, bazı evlerde hasar oluştuğunu belirlendi.
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