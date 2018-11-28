Erzincan'da PKK/KCK davasında 3'ü tutuklu 17 sanık hâkim karşısına çıktı

-Erzincan Adliyesi'nden görüntüler

-Erzincan Adliyesi çevresinde bulunan kalabalıktan görüntüler



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettikleri ileri sürülen 3'ü tutuklu 17 sanık hâkim karşısına çıktı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan tutuklu yargılanan Ekrem Alican S., Erol Y. ve Murat D. ile tutuksuz 13 sanık hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan N.Ç. ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

