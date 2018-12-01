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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

- Erzincan 'da otomobil şarampole devrildi - 2 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerin kazaya müdahalesiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, şarampole devrilen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.Mustafa Keskin'in (27) kullandığı 29 AS 302 plakalı otomobil, Erzincan - Gümüşhane kara yolunda şarampole devrildi.Kazada, araçta bulunan, sürücünün annesi Gülzade Keskin (57) ile ablası Kübra Keskin (29) yaralandı.Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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