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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da kaza: 4 yaralı Haberi

Erzincan’da kaza: 4 yaralı Haberi

-Kaza yerinden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Trafik Kazası 


- Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Ednan Eğribaş'ın kullandığı 26 RR 621 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki kavşakta, Mesut Taş idaresindeki 24 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen iki araçlarda toplam 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Mesut Taş, Berk Tahtasız, Ednan Eğribaş ve Neziha Eğribaş, olay yerine gelen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada yaralanan dört kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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