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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - ERZİNCAN

Erzincan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - ERZİNCAN

- Karayolunda kar yağışı altında ilerleyen araçlar - Makas atan tırın kurtarılması - Trafik ekiplerin araçları bekletmesi - Tırların parka girmeleri Erzincan 'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkilediERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.Kentte kar yağışı nedeniyle Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ve polis ekipleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.Söz konusu yollarda görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, sürücülerini uyararak bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemeleri uyarısı yaptı.

Polis Tonaj Polis Ekipleri Kar Yağışı 

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