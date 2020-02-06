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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da kar yağışı ve çığ uyası

Erzincan’da kar yağışı ve çığ uyası

Erzincan'da kar, kış, karla mücadele çalışması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Örtüsü Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Kar ve tipi dolayısıyla 100’ün üzerinde köy yolunun kapandığı ve yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü Erzincan’da, meteoroloji kar, buzlanma, don, rüzgâr ve çığ uyarısında bulundu. Önceki gün yağan karla birlikte Erzincan’ın ilçelerinde 100’ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’da hava çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevreleri aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. “Çığ uyarısı” Meteorolojiden yapılan uyarıda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (70-90 km/sa.) olarak eseceği belirtildi. Erzincan ve çevresinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği; yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ olayının meydana gelebileceği kaydedildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.
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