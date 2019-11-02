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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu..Vatandaşlar battaniyelere sarıldı İzle

Erzincan'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu..Vatandaşlar battaniyelere sarıldı İzle

Erzurum – Erzincan kara yolundan görüntü

Sürgün Hava Sıcaklıkları Karla Mücadele Tonaj Kar Yağışı 

-Kar, buz, sis görüntüsü
-Yolda mahsur kalıp battaniyeye sarılanlar, konuşmalar
-Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinde başlayıp gün ağarıncaya kadar etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karlı ve buzlu yollarda maddi hasarlı trafik kazalarında artış yaşanırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı. Kar ve tipi, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı ve Kars’ta etkili oldu. Zeminin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı bölgede yüksek rakımlı geçitlerde özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar ve sürgün şeklindeki oluşan tipi bölgede 50’e yakın köy yolunu Kasım ayının ikisinde ulaşıma kapattı. Yollarda oluşan buzlanma da maddi hasarlı ve yaramalı trafik kazalarında artış olmasına neden oldu. Erzincan’ın Tercan ilçesi yakınlarında araçları yoldan çıkarak orta refüjde kara saplanan vatandaşlar, donmamak için battaniyelere sıkı sıkı sarıldı. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını başladı.
Meteorolojik uyarı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece azalacağı belirtilerek, şu uyarı yapıldı: “Bugün öğle saatlerine kadar aralıklı beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda akşamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
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