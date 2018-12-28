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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da kar nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Erzincan’da kar nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Kedinin kar üzerinde yürümesinden detay

Taşımalı Eğitim Karla Mücadele Yağan Öğrenciler Kar Yağışı 

-araç tekerinin buzun üzerinde patinaja düşmesinden detay
-Vatandaşların araçlarının üzerindeki buzları temizlemeye çalışmasından detay
-Buzun üzerinde yürümeye çalışan vatandaşlardan detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da buzlanma ve yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelince 219 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’da geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Erzincanlılar işe giderken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için uğraş verirken otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Öte yandan önceki gün belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’ın İliç, Üzümlü, Otlukbeli ilçelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler için Refahiye Kemah ve Tercan ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Erzincan Belediyesi kar yağışından dolayı buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar, zirai don ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Erzincan Belediyesine bağlı 25 karla mücadele aracı 300 personel ile trafiğin aksamaması amacıyla gün boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yapıyor. (AA-AA)
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