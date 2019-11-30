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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza mahallinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Hastane acil

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan çevre yolu Kemah kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İrfan Türk idaresindeki 06 BT 6977 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 araçla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, hastanede hayatını kaybetti. (AA-AA)
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