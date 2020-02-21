Erzincan’da hasta kurtarma operasyonu

-Hasta kadının kurtarılması



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan kadın, ekiplerin yol açma çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken 70 yaşındaki Melek Ağaç'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'ı yapılan ilk müdahale sonrası Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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