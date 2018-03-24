Erzincan da fırtına ağaçları yerinden söktü

-Yola devrilen ağacın kepçe yardımıyla yol kenarına çekilmesinden detay

-Devrilen otobüs durağından detay

-Camları kırılan otobüs durağından detay

-Yola savrulan çöp konteynerlerinden detay

-Ağacın devrilişine şahit olan vatandaşın konuşmasından detay



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çöp konteynerleri yola saçıldı, otobüs durakları devrilerek, camları paramparça oldu. Fırtına nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Erzincan etkili olan fırtına, şehir merkezini yıkıp geçti. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi, çöp konteynerleri devrilerek yola saçıldı, otobüs durakları devrilerek camları kırıldı, elektrik kabloları nedeniyle de birçok mahallede elektrikler kesildi, iletişimde aksaklıklarında yaşandığı Erzincan da fırtına, branda ve tenteleri de yerinden söktü. Şiddetli fırtınana nedeniyle Erzincan Belediyesine bağlı ekiplerde teyakkuza geçerek, kepçe ve greyder yardımıyla enkazları kaldırılmaya çalıştı. Yıkılan ağaçlar ise gün ağarınca yerinden kaldırılmak üzere yol kenarlarına çekildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan verilerde ise 24.03.2018 günü başlayan kuvvetli fırtınanın, 25.03.2018 tarihinde saat: 03.00’a kadar güneybatı yönünden saatteki hızı 90 kilometreyi bulacağı ve toz taşınımı beklendiğini bildirilmişti. Öte yandan Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, toz taşınımı ile hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

