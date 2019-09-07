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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da faciadan dönüldü... İçerisinde 30 yolcu bulunan otobüs yandı

Erzincan’da faciadan dönüldü... İçerisinde 30 yolcu bulunan otobüs yandı

Olay yerinden görüntüler

İtfaiye Aracı Yolcu Otobüsü Kabiliyet Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri
-Otobüs yolcularıyla röportajlar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan-İstanbul seferi yapan, içerisinde 30 yolcu bulunan otobüsün motor kısmı yandı. Yangının erken fark edilmesi faciayı önledi. Olay, bugün saat 17. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turan Duman idaresindeki 34 GJ 9996 plakalı Erzincan - İstanbul seferi yapan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsün arka tarafında bulunan motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine yangın bir yolcu tarafından fark edildi. Bunun üzerine otobüs içerisinde büyük panik yaşandı. Sürücü otobüsü yolun kenarına çekerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken yolcular apar topar kendilerini araçtan dışarı attı. Otobüs sürücüsü, yolcular ve yoldan geçen araç sürücülerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak fazla büyümeden önlendi. Olay yerine Erzincan’dan sevk edilen 2 itfaiye aracı soğutma çalışması yaparken yaşanan panikte fenalaşan bir kişide ambulansta tedavi edildi. “Gece olsaydı yanmıştık” Öte yandan büyük bir faciadan döndüklerini ifade eden otobüs yolcuları, “Erzincan’dan perondan 15- 20 dakika öce çıktık. Otobüs çıkışta zaten bir sıkıntı var gibiydi. Klimaları açamadık. Seyir halindeyken aracın yandığı fark edildi. Eski model bir otobüs. Bu otobüslerin trafikten men edilmesi gerekiyor. Yangın gündüz fark edildi. Gece olsaydı fark edemezdik, otobüsün içerisi yolcu dolu hepimiz yanmıştık. Faciadan dönüldü” diye konuştular. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışını sağlarlarken hareket kabiliyetinden yoksun olan otobüsün yolcuları yolun kenarında beklemeye başladı.
Yolcuların başka bir otobüse nakledilecekleri kaydedildi.
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