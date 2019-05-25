Erzincan’da etkili olan fırtına çatıları uçurdu

--Sökülen çatıya müdahale edilmesi

--Polis ekiplerinin araç sahiplerine uyarısı

--İtfaiyenin müdahalesi



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da etkili olan fırtına nedeniyle bir çağrı merkezinin çatısı uçtu. Kent merkezindeki bir çağrı merkezine ait çatının büyük bölümünde şiddetli fırtına nedeniyle hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatı parçaları yerinden sökülerek etrafa savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki çatı parçalarını temizledikten sonra çatının diğer bölümünün de uçma ihtimaline karşı önlem aldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevredeki araçları kaldırarak, bölgeye güvenlik şeridi çekti. Erzincan Valiliği de gün içinde yaptığı açıklamada, 75 ile 88 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istemişti.

