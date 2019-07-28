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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

- Erzincan 'da düğün yolunda kaza - 12 yaralı - Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Hastane acilinden görüntüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi.Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muttalip Düğün Yolu 

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