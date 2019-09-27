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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da DEAŞ operasyonu

Erzincan'da DEAŞ operasyonu

- - Zanlıların adliyeden çıkarılarak götürülmesi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddia edilen H.A. (25) ve M.A.A (22) gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. (25) ve M.A.A (22) savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılık Sorgusu Terör Örgütü Avcılık 

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