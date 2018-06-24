Erzincan da da sandıklar vatandaşların ayağına gitti

-Oylarını kullanmak için okullara tekerlekli sandalye ile giden vatandaşlar

-Oylarını kullanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın görüntüsü

-Oyunu evine gelen sandıkta kullanan vatandaşlar

-Oy sandıklarının evlere götürülmesi



( ERZİNCAN )-"Oy kullanmaya çarşaflarla götürüyorduk" ERZİNCAN



- “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yatalak ve yaşlı hastalar için 'seyyar sandık' uygulaması Erzincan da da hayata geçirildi. Bu seçimde, yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması ilk kez hayata geçirilerek, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürüldü. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, Erzincan da toplamda 4 sandıkta 79 kişi oy kullandı. Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenlerin bu kez ayağına sandık geldi. Oyunu evinde kullanan 91 yaşındaki Hatice Dağtaş isimli yatalak hasta ‘seyyar sandık’ uygulamasından dolayı yetkililere teşekkürlerini ileterek, daha önce oy kullanmak için zorluklar yaşadığını ifade etti.

Yaşlı hastaya refakat eden kızı Tülay Gözek ise yaptığı konuşmada; "çok güzel bir yöntem. Önceden annemi ambulansla götürüyorduk. Çarşaflarla 4 kişi kucaklayarak götürüyorduk. Şimdi çok rahat yatağında oturarak, oyunu kullanıyor. Allah bin kere razı olsun bunu kim icat ettiyse."diye konuştu.

Öte yandan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş’ta Erzincan da ki Müşir Zeki Paşa Ortaokulu’nda ki 1094 no’lu sandıkta oyunu kullandılar. Vali Arslantaş oyunu kullanmadan önce yaptığı açıklamada, il genelinde 949 sandıkta 161 bin 900 vatandaşın oy kullanacağını belirterek, güvenlik tedbirlerinin sabah saat 06.00’dan itibaren bütün sandıklarda alındığını kaydetti.

Vatandaşların huzur ve sükûnet içerisinde herhangi bir taşkınlığa yol açmadan bu saate kadar oylarını kullanmaya devam ettiklerini bildiren Vali Arslantaş, oy kullandığı sandıktaki katılım durumunu inceleyerek, 2 saatte yoğun bir katılım olduğunu bu sebeple de yüzde 90’ın üzerinde bir katılım sağlanacağını öngördü. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçim’inin Erzincan için hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Arslantaş, “hayırlı uğurlu olsun” diyerek oy kullandığı zarfı sandığa attı.

