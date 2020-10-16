Erzincan’da Covid-19’dan 607 kişi ve 86 işletmeye idari para cezası uygulandı



- Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi kurallarına riayet etmeyen 607 kişi ve 86 işletmeye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere /kurallara uyulması büyük önem arz etmekte. Erzincan genelinde korona virüs salgını ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, bu kapsamda devletimiz ve kurumlarının belirlediği kuralların yanı sıra il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarımız tarafından da pek çok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza hem kendi sağlıkları bakımından hem de toplum sağlığı bakımından uymaları gereken kurallar, valiliğimiz, kurumlarımız ve denetim ekiplerimiz tarafından sürekli hatırlatılmaktadır. Buna rağmen belirlenen tedbirlere uymadıkları için 15 Mart 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde korona virüsle mücadele kapsamında yaptığımız denetimlerde; maske kurallarına riayet etmeyen 580 kişi, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 27 kişi ve Covid-19 tedbirlerine uymayan 86 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Korona virüs salgını ile mücadelenin başarıya ulaşması için tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerin maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymaları son derece önemlidir.” (AA-AA-Y)



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