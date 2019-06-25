Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Erzincan’da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Erzincan’da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Ölen kadının fotoğrafı

Hastane Tahkikat Kayınvalide Ağır Yaralı Cinayet 

-Hastane acil önü
-Ambulansla getirilen şahıs

( ERZİNCAN -FOTO EKLENDİ) ERZİNCAN

- Erzincan’da gelini tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y., ile kayınvalidesi Y.Y., arasında kavga çıktı. Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y’yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y., hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi N.Y.’yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü. Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı