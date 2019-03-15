Erzincan’da araç yüklü TIR’da yangın çıktı

--TIR yangınının meydana geldiği alandan görüntüler

--Sürücü Osman Çevik'in açıklamaları



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Sivas istikametinden Erzincan istikametine seyir halinde olan TIR aniden alev alınca TIR üzerinde bulunan 7 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi. Osman Çevik idaresinde ki 06 JSY 78 plakalı araç Sivas istikametinden Erzincan istikametine seyir halinde iken Erzincan’a 20 km kala aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Osman Çevik aracını durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen Erzincan İtfaiyesi yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. TIR’ın üzerinde bulunan 7 araçtan 3’ü meydana gelen yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ve jandarma yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yürüttü. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol alınan güvenlik önlemlerinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Meydana gelen yangın ile ilgili konuşan TIR sürücüsü Osman Çevik; “Sakaltutan’dan aşağı iniyordum. Fren kullanmıyordum. Balata da ısınma tütme falan olmadı. Telefon ile konuşurken patlama sesi duydum. İndim aşağı yangın tüpünü aldım araçları kurtarayım dedim. Ancak aracın içi duman olduğu için müdahale edemedim. İtfaiyeyi aradım itfaiye geç geldi. Ben 30 yıllık şoförüm balatalardan olsa ben anlardım. İtfaiyeden arkadaşlar yukarıda ki araçtan mazot aşağı doğru sızmış yangın ondan çıkmış dediler. İlk olarak lastik patlaması sesi duydum. Lastik patlayınca kıvılcım çıktı yangın çıkmaya başladı.

Araçları kurtarayım dedim arkadaşlar geldi beraber yangın tüplerin müdahale etmeye çalıştık” dedi.



