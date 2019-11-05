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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti Video

Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti Video

Hastane acil görüntüsü

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Gesi 

-Cenaze namazı ve detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hurma topladığı sırada ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde Kemaliye ilçe merkezince meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemaliye eşraflarından Kamil Gezici (65) evinin bahçesinde bulunan ağaçtaki hurmaları toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Gezici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gezici, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kamil Gezici’nin cenazesi Kemaliye ilçesinde toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazına çok sayıda ilçe halkı katıldı.

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